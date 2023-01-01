Gazze TO: İTO ile Gazze Ticaret Odası işbirliği

Gazze Ticaret Odası Halkla İlişkiler ve Basın Sözcüsü Mahir et-Tabba; Dışilişkiler Kurulu Başkanvekili Cihad Besiysu'nun İTO'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkan İbrahim Çağlar ile iki ticaret odası arasında "işbirliği" anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Tabba, yapılan anlaşmayla, iki ticaret odası arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik tecrübelerin ve bilgi birikiminin paylaşılması ve iki ülke arasında yatırım olanaklarını arttıracak ticari heyet değişimleri yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.