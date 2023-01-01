Gebze Ticaret Odası’ndan ihracat okulu!

Gebze Ticaret Odası, hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış KOBİ'lerin küreselleşme sürecinde ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak ve uluslararası pazarlara açılarak düzenli birer ihracatçı haline gelmelerini sağlamak amacıyla "İhracat Projesi"ne başladı.

İhracat Projesi kapsamında konunun uzmanı profesyonel danışmanlar tarafından, seçilen KOBİ'lere ihracat alt yapısının oluşturulması, hedef pazarların belirlenmesi, hedef pazarda potansiyel alıcıların bulunması, hedef pazar araştırmasının yapılması ve genel ihracat yol haritasının oluşturulması konusunda 4 ay boyunca toplam 32 saatlik birebir danışmanlık hizmeti verilecek.

İhracat Projesinden yararlanacak firmaların belirlenmesi için başvuruda bulunacak oda üyesi üretici firmalarda şu şartlar aranıyor:

- 10 ila 20 çalışana sahip olması,

- İngilizce bilen en az 1 personeli bulunması,

- Ürün ve hizmet kalite belgelerinin olması,

- Türkiye'de marka tescili olması,

- Ürün ve hizmet geliştirmeye açık olması

Seçilen firmalardan bir defaya mahsus 250 TL programa katılım bedeli alınıyor.