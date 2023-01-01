Gebze TO: Gebze TO-Nijerya ilişkileri

Nijerya adına Türkiye ile her türlü işbirliği içerisinde bulunmak...





Gebze Ticaret Odası Nijerya’lı bir ticaret heyetini ağırladı. Gebze TSO Başkanı Nail Çiler yaptığı konuşmada; bölgemizin Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirtirken, Nijerya’da, başta müteahhitlik, imalat ve enerji sektörleri olmak üzere yaklaşık 30 firmamızın faaliyet gösterdiğini söyledi. Çiler hükümetin burs programı kapsamında bir çok Nijeryalı öğrenciye lisans ve yüksek lisans bursu sağlandığına da dikkat çekerken heyette yer alan Nijerya-Danimarka Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Jide Bunmi-Nathan Nijerya adına Türkiye ile her türlü işbirliği içerisinde bulunmak istediklerini belirtirtti, bu amaçla doğrudan yatırımcılara ulaşıp, ülke kalkınmasına katkıda bulunmak için ziyarette bulunduklarını ifade etti.