Gebze TO: Türk Patent Enstitüsü protokolü

Gebze Ticaret Odası bünyesinde kurulacak "Bilgi Doküman Birimi" projesiyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü ile protokol imzalandı. GTO Başkanı Nail Çiler konuyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Proje ile bölgemizde araştırma, geliştirme çalışmaları yapan kişi, kurum ve kuruluşların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşmalarının sağlanması, veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi konusunda ve yenilik geliştirme yapan üyelerimize hizmet sağlanacaktır."