Irak Kürdistan’ındaki 6 üniversite Van TSO’da

Van’da bulunan Irak Kürdistan Bölgesi rektör ve rektör yardımcılarından oluşan heyet, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, konuklarına; “Birbirimizi geç tanıdık.

Ama bundan sonra birlikte çok önemli çalışmalara imza atabiliriz. Amacımız ikili ilişkilerle ekonomik, kültürel anlamda işbirlikleri sağlamaktır” diye konuştu.

Zaho Üniversitesi Rektörü Lazgin A. Jamil ise “Üniversitelerarası işbirliği için buraya geldik. Ancak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında da çalışmalarımız var. Bu nedenle Van TSO ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları arasında başlayacak işbirliği çalışmaları bizler için de çok önemli” dedi.