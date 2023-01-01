İSO, ekonomik katmadeğer yaratmada ulaşım şifrelerini açıkladı:

OSB ve üretim merkezleri demiryolu bağlantısıyla limanlara açılmalı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan,2015 yılında demiryollarını özel sektöre açıp serbestleştireceklerini açıkladı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise ekonomik katmadeğer oluşturmak için Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ve üretim merkezlerine yönelik karadan denize kombine taşımacılık sistemini geliştirecek yasal ve idari düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Ekim ayı toplantısını “Türkiye’nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Vizyonu’nun Ekonomimiz ile Sanayimizin Rekabet Gücü ve Geleceği Açısından Önemi” ana gündemi ile Odakule’de gerçekleştirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’nın konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıda açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptı. Bakan Lütfi Elvan, güçlü bir sanayiye ve ekonomiye sahip olmak için, güçlü bir ulaşım ve erişim altyapısına sahip olmak gerektiğini vurguladı.

“2023 yılında 37 bin kilometreye ulaştıracağız”: Bakan Elvan, 12 yılda 17 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ve bununla yetinmeyeceklerini söyledi: “24 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yolumuzu inşallah 2023 yılında 37 bin kilometreye ulaştıracağız.”

“2015 yılında demiryolu sektörümüzü serbestleştireceğiz”: Ulaşımda ikinci önemli alanın demiryolu olduğunu vurgulayan Elvan, Batılı ülkelerde özellikle demiryolu sektörünün taşımacılıkta çok yoğun kullanıldığını ve maliyetlerinin karayolu taşımacılığından daha düşük olduğunu gördüklerini aktardı. Elvan, kısa, orta ve uzun vadede ulaşım ve haberleşme stratejilerini belirlerken sadece yolcu açısından olaylara bakmadıklarını, “Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi sanayicimizin rekabet gücünü artıracak” dediklerini anımsattı:“Bugüne kadar hiçbir şekilde 40-50 yıldır bakımı yapılmamış, değiştirilmemiş eski demiryolu hatlarını yeniledik. Bugün itibarıyla mecvut demiryolu hatlarının yüzde 92’si yenilendi. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemleri yapıldı. Buna paralel olarak, yüksek hızlı tren yatırımlarına başladık. Buradaki amacımız, özellikle sanayicilerimizin, üreticilerimizin çok kolay şekilde limana ulaşmalarını sağlamak. Biz sanayicilerimizi nasıl düşük maliyetle limana ulaştırabiliriz arayışı içinde olduk ve bu şekilde yol haritamızı belirledik.”

Bakan Elvan, konuyla ilgili süren sıkıntılara da değinerek, “Demiryollarını serbestleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2015 yılında inşallah demiryolu sektörümüzü de serbestleştireceğiz. Artık özel kesime açacağız” dedi. Bakan Elvan, THY’nin bugünkü konumuna ulaşmasının en büyük nedeninin serbestleşmeye gitmesi olduğunu kaydetti:“Eğer biz havayollarını serbestleştirmeseydik, bugün bu başarıyı elde edemezdik. Aynı şeyi demiryolu sektörü için yapacağız, serbestleştirmeye gideceğiz, özel kesime açacağız. Aynı yüksek büyüme performansını demiryolu sektöründe de göreceğiz. Önümüzdeki dönemde sizler de o sektöre girerek, Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacaksınız.”

“İstanbul’un trafik problemini çözeceğiz”: Günde yaklaşık 1.5 milyon kişinin Asya yakasından Avrupa yakasına veya Avrupa yakasından Asya yakasına geçtiğini hatırlatan Elvan, Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Marmaray’ın kapasitesinin ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olmadığını ifade etti ve trafiğin rahatlatılması için yapılacak projeleri sıraladı: “Avrasya Tüneli’ni yapıyoruz. Lastik tekerlekli araçlarımızla Asya’dan Avrupa, Avrupa’dan Asya’ya geçişi mümkün olacak. Hızla ilerliyor. Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarımız başladı. Bunun bir devamı Sakarya'dan Kurtköy'e kadar olan kesimde mevcut otobana paralel bir otoyol projemiz var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Tekirdağ Kınalı’ya kadar uzanan, bu otoyolun devamı var. Çok kısa sürede bu iki otoyol projemizin ihalesine çıkacağız. Karayolu açısından bir nebze de olsa İstanbul trafiğini rahatlatmış olacağız.”

OSB’lerin ve üretim merkezlerinin denizlere açılması sağlanmalı: İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya nüfusunun 7 milyar kişiye, ekonomik büyüklüğün yıllık 70 trilyon dolara ulaştığı günümüzde haberleşme ve ulaştırmanın ekonominin en temel unsurlarından birisi olduğunu söyledi. Türkiye’de son yıllarda Marmaray, üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerle taşımacılıkta önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Bahçıvan, ekonomik katmadeğer oluşturmak için Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB’lere) ve üretim merkezlerine yönelik kombine taşımacılık sistemini geliştirecek yasal ve idari düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

Bahçıvan, “Sanayinin demiryollarından faydalanması için üretimin yapıldığı yerlere ara demiryolu bağlantıları kurulması ve limanlara ulaşımın sağlanması gerekiyor. Bu sayede taşınacak yük ve işgücü miktarı artacak, ihracat ve üretim noktaları birbirine bağlanacak, sanayici için daha ucuz bir taşıma sistemi kurulacak. İstanbul-Trakya hızlı tren hattının kurulması da nitelikli işgücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli” dedi.

Ulaşım yatırımları, İstanbul’un lojistik üs olması için gerekli: Bahçıvan, Bakanlığın yurtdışı bağlantılı Ro-Ro seferlerini, deniz ticaret filosunu büyütmesini, yeni liman yatırımlarını, gemi sanayinde gerçekleştirdiği ilerlemeleri çok önemli bulduklarını da aktardı: “Yeni liman yatırımları devam etmeli, mevcutların verimliliği ve kapasiteleri artırılmalı. Limanlarımızdaki altyapı yetersizlikleri giderilerek dünya ölçeğinde marka limanlara kavuşmalıyız. Ulaşıma yönelik yatırımlar, İstanbul’un bölgesel ve küresel önemini artırarak, bir lojistik üs olma hedefini de perçinleyecek.”

Bahçıvan, İstanbul’da trafik sorununun çözümüne daha fazla önem verilmesi gerektiğini ve yaşanan önemli sorunlardan birinin otoyol gişelerinde yaşanan yoğunluk olduğunu dile getirdi: “Bu soruna bir çözüm olarak gişeler kaldırılmalı veya şehrin dışına taşınmalıdır.” Bahçıvan ayrıca ulaşımda dışa bağımlı olmaktan kurtularak yerli girdi katkısını artırmanın ekonomi ve sanayi için büyük önem taşıdığına dikkat çekti: “Gelecek 15 yıl içinde sadece metro-tramvay vagonu ihtiyacı bile yaklaşık 20 milyar dolar olacak. İhracat imkanları da değerlendirildiğinde bu alanda büyük bir potansiyel olduğu açıkça görülüyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde hızla yaygınlaşmakta olan raylı ulaşım projelerinin ihalelerinde ülkemizde üretilen ürünlerin tercih edilmesi sanayimizin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunacak.”

Bütçe performansının ve bankacılık sektörünün istikrarı sevindirici: Bahçıvan, Türkiye’nin işsizlik, enflasyon ve cari açık sorununun çözümüne önem vermesi gerektiğini, bütçe performansı ve bankacılık sektörü göstergelerinin istikrarlı olmasının ise sevindirici olduğunu kaydetti: “Petrol fiyatlarındaki düşüş bizim gibi petrol üreticisi olmayan ülkeler için son derece sevindirici. Bu düşüş toplam enerji faturamızı olumlu etkilemenin yanısıra akaryakıt kullanımının yoğun olduğu ulaştırma ve lojistik sektörünü de rahatlatacak. Genel tabloda ise büyüme yavaşlarken enflasyon ve cari açık yüksek düzeylerde seyrediyor. Bu da geçtiğimiz 10 yıllık dönemde elverişli dış koşulların katkısıyla parlak bir büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisinin, son derece hızlı değişen küresel ortamda dinamik ve dirençli bir ekonomi olarak ayakta kalabilmesi için yeni bir büyüme hikayesi yaratması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Yeni hikaye verimlilik ve teknolojiye yönelerek yapısal reformları hızla hayata geçirmeye bağlı. Önümüzde seçim var. Böyle bir ortamda bu reformlara odaklanmak çok zor. İşte bu noktada, geçtiğimiz günlerde açıklanan 2015-2017 Orta Vadeli Programı çok önemli. Büyük ölçüde iş dünyasının beklentileriyle örtüşen ve öncelikli dönüşüm programları çerçevesinde hazırlanan eylem planlarının, programda da ifade edildiği gibi bir an önce uygulamaya geçirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”