Isparta’nın “Gül”ü Japonlar

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 82 parsellik 1. OSB’nin dolduğunu, 2.5 milyon metrekarelik genişleme alanı için kamulaştırma başlattıklarını söyledi.

“Daha şimdiden 8-10 yeni yatırım talebi var” diyen Başdeğirmen, Japonlar’ın ve Güney Koreliler’in İsparta’ya gül toplamaya geldiklerini de paylaştı, gül hasadının turizme dönüştüğünden sözetti.

Başdeğirmen; Isparta’yı heyecanlandıran en önemli yatırımlardan birinin de Coca Cola’nın 165 bin metrekarelik bir parselde kurduğu büyük meyve suyu yatırımı olduğunu belirtiyor. Mısırlı gübre üreticisi Elhelp firması da 50 milyon dolarlık yatırımla kentte konumlanıyor. Malatyalı Poyrazoğlu’nun da yatırımı geliyor.