İstanbul SO: 2015’in ekonomik riskleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2015 yılında Türkiye ekonomisi için en önemli riskin Avrupa Birliği’nin (AB) tam anlamıyla rahatlamaması olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Görünen o, Türkiye ve dünya, birkaç sene güçlü bir dolara tanık olacak. Sanayinin ve ihracatın ağırlıklı payının Avro olması ayrı planlar gerektiriyor. Daha istikrarlı bir kur gerekiyor.

Türkiye’nin olumlu ayrışması petrol fiyatlarının gerilemesi ile paralel gidecek. Bunun Türkiye’nin en önemli sorunu olan cari açığa yapacağı katkı payı, ekonomiye büyük yarar sunacak. Dünyada önemli hammadde ve emtia fiyatlarının geriliyor olması da yine enflasyon adına bizi sevindiren bir döneme girdiğimizin işareti. 2015’te tarımda daha bol bir üretim seviyesinin gelme ihtimali var.”