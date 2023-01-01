İstanbul TO: İstanbul’un tanıtımı tek elden

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar açıkladı: İTO'nun patronajında, valiliğin, belediye başkanlığının, turizmin tüm katmalarının içine gireceği yeni bir vakıf kurulacak.