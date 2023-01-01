İstanbul TO: İstanbul’un tanıtımı tek elden
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar açıkladı: İTO'nun patronajında, valiliğin, belediye başkanlığının, turizmin tüm katmalarının içine gireceği yeni bir vakıf kurulacak.
Bundan sonra İstanbul'un tanıtımı tek bir elden yapılacak." Çağlar gerekçe olarak da; İstanbul'un tanıtımı için her kurumun birbirinden habersiz çalışmasını gösterdi. Teknopark İstanbul Projesi'nin açılışının gelecek ay gerçekleştirileceğini de belirten Çağlar, "Bu projede 4 milyar dolarlık yatırımın şekillenmesi planlanıyor. 10 milyar dolarlık iş hacmi olması bekleniyor. Projede yer almak isteyen 1050 firma ön başvuru yaptı. Görüşülen üniversite sayısı 18, başvurusunu tamamlayan üniversite sayısı 8'dir" diye konuştu.