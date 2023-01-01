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İtalyan Ticaret Odası’nda iş görüşmeleri

Türk firmaları görüşmelere davet ediliyor



İstanbul’da 16-17 Nisan tarihlerinde İtalya’dan 9 İtalyan firmanın katılacağı ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenleniyor. Türk firmaları görüşmelere davet ediliyor. Görüşmelere, mekanik, tarım/gıda, turizm, endüstri, telekomunikasyon ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren 9 İtalya firması katılacak. Görüşmeler 09:30–17.30 saatleri arasında Beyoğlu Richmond Otel’de gerçekleşecektir. Tercümanlık hizmeti İtalyan Ticaret Odası tarafından karşılanacak.

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