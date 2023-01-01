İTO’dan Bosna Hersek fuarı

İstanbul Ticaret Odası karafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da daha önce 5 defa gerçekleştirilen ve önemli iş anlaşmalarına vesile olan Bosna-Hersek Türk Ürünleri Fuarı, 6. kez Türk girişimcisine Bosna Hersek ve Balkan ülkelerinin profesyonelleri ile buluşma imkanı sağlayacak.

14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bosna Hersek-6. Türk Ürünleri Fuarı’na 12m2 stand ile katılım bedeli 3600 Euro olup, Fuar A’dan Z’ye tüm sektörleri kapsayacak. Katılım bedelleri devlet desteği kapsamındadır.