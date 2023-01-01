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İTO’dan Bosna Hersek fuarı

İstanbul Ticaret Odası karafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da daha önce 5 defa gerçekleştirilen ve önemli iş anlaşmalarına vesile olan Bosna-Hersek Türk Ürünleri Fuarı, 6. kez Türk girişimcisine Bosna Hersek ve Balkan ülkelerinin profesyonelleri ile buluşma imkanı sağlayacak.

14-17  Mayıs  2015  tarihleri  arasında  gerçekleştirilecek  Bosna  Hersek-6. Türk  Ürünleri  Fuarı’na  12m2  stand  ile  katılım  bedeli  3600  Euro  olup,  Fuar  A’dan  Z’ye  tüm  sektörleri  kapsayacak. Katılım  bedelleri devlet  desteği  kapsamındadır.

 

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