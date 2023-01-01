İTO’dan İstanbul’da çiçek...

Flora Holland Heyeti İstanbul’a geldi ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar tarafından karşılandı.

Karşılamada konuşan Çağlar, İstanbul’un Türkiye ekonomisinin yüzde 45’ini elinde bulundurduğunu ifade ederek, “Flora Holland firmasının İstanbul’a gelmesi kendileri için de bir fırsat” dedi. İstanbul’da çiçek tüketiminin gittikçe arttığına da değinen Çağlar, “Flora Holland firmasının ülkemizde de üretim gerçekleştirmesini istiyoruz” diye konuştu.

Hollandalı Flora Holland Kooperatifi Başkanı Bastiaan Oosterom ise İstanbul’un Afrika’da üretilen çiçekleri Avrupa’ya taşımak için çok iyi bir köprü olabileceğini söyledi. Oosterom, “Türkiye ile işbirliği yapmak bizim için de büyük fırsat” dedi.