İzmir TO: İZTO’da tam mobilite

İzmir Ticaret Odası (İZTO), oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak, akıllı telefonlar için mobil uygulama geliştirdi.





Bu uygulama, Google Play ve Apple AppStore’dan ücretsiz indirilebiliyor. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş uygulamayla ilgili şu bilgiyi verdi: “Artık hizmetlerimizin büyük kısmını internet ortamında verebiliyoruz. Üyelerimize istedikleri belgeleri e-imzalı olarak verebiliyoruz. Tüm arşivimizi dijital ortama aktardık. Online değerli evrak ve hizmet satım hizmetimiz sayesinde üyelerimiz TIR karnesi, Euro-Med vb. değerli evrakları internet üzerinden alabiliyor. Üyelerimiz, web portalımız üzerinden oda sicil numaralarıyla aidat borçlarını güncel olarak öğrenebiliyor ve kredi kartıyla peşin veya taksitli ödeyebiliyorlar. Türkiye’de ilk çağrı merkezi kuran odayız. Odamız, her gün 30 bini aşkın üyemize meslekleri ve oda faaliyetleriyle ilgili bilgiler içeren e-bülten yolluyor. Yine her üyemize, her hafta kamu ihaleleriyle ilgili bilgilendirme amaçlı e-ihale bülteni yolluyoruz.”