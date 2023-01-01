Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
OSB istimlakleri tamam
Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Sedat Namal, Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme alanları ile son aşamaya gelindiğini, firmalara yakında yer tahsisi yapacaklarını söyledi.
Namal, OSB genişleme alanı ile ilgili istimlakların yapıldığını belirterek, “Tapu’dan OSB üzerine arsalar alınmaya başlandı. Bununla paralel olarak da OSB’de yer isteyen yatırımcılarımız ve sanayicilerimizle görüşmelerimizi bir kısmıyla tamamladık. Bunlarla ilgili hızlı bir süreç geçiriyoruz. 300-350 dönüme yakın 4 firmaya yer tahsisi yapacağız” dedi.
Karabük Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Sedat Namal, Organize Sanayi Bölgesi’nde genişleme alanları ile son aşamaya gelindiğini, firmalara yakında yer tahsisi yapacaklarını söyledi.