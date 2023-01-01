Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

Lojistik Köy Üssü bölgeyi değiştirecek





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Karabük'te yapılacak “Lojistik Köy Üssü” projesi için imzalar atıldı. Karabük TSO Başkanı Pehlivan Baylan projenin il için stratejik önemine vurgu yaparken Vali İzzettin Küçük şu bilgileri verdi: “Lojistik Köy Üssü ile bölgenin kaderi değişecek. Deniz yoluyla Türkiye’ye gelen her türlü ürün ilk önce Karabük'te toplanacak; buradan diğer illere dağılacak. Bu proje için Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 220 dönüm arazi ayrıldı. Proje tamamlandığında ilimiz nakliyede bir merkez olacak.”