Karabük TSO:Hibe peşinde

KOBİ’lerimizi faaliyete geçirmemiz..





Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu üyesi ve Karabük TSO Başkanı Sedat Namal, ajansın sağladığı teknik destek hibe kredilerine başvuruda bulunulması için çağrıda bulundu.Namal şöyle konuştu: “Ağustos ayının sonuna kadar müracaat eden projelere 15 bin TL hibe verilecek. Bunun müracaatı hemen yapılıp bir hafta içinde değerlendirilebiliyor. Karabük olarak bu projelere ağırlık vererek faydalanmamız gerektiğini ve kurumların hem yatırım hem de işçi çalıştırmasında katkısı olacağını düşünüyorum. BAKKA’nın KOBİ projelerinde 4 milyon bütçenin 2.5 milyonunu biz kullandık. Önümüzdeki yıl biraz daha aktif olmamız lazım. KOBİ’lerimizi faaliyete geçirmemiz lazım.”BAKKA Karabük Temsilcisi Sakin Eren ise, “Teknik destek, kurumlarımızın kurumsal ve teknik kapasitelerini geliştirmesine faydalı projeler için 15 bin TL’ye kadar hibe yardımıdır” dedi.