KATSO-İSO Kastamonu buluşması

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Kastamonu Ticaret Ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Selçuk Arslan, Meclis Başkanı Kadir Yüksel Tonbul ve oda üyeleri ile iş adamları Kastamonu’da buluştu.

Buluşmada konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yılların ekonomik ihmalinin Kastamonu’da da yaşandığını ifade ederek, kalkınmanın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olmasının önümüzdeki en ciddi sorun olduğuna işaret etti ve “Bu amaçla bilgi birikimimizi ve tecrübemizi İstanbul dışındaki iş insanlarıyla paylaşmak üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Kastamonu’da yatırım fırsatlarını değerlendireceğiz” dedi.