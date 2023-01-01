Kayseri SO: Kent performansını duyurdu

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, ihracatta yılın ilk 6 ayında yüzde 4.4 artış kaydedildiğini belirterek, 817 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini bildirdi.





Haziran ayında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 175 firmanın, 109 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracatta bulunduğunu belirten Başkan Boydak, ihracat yapan firma sayısının 300'e yaklaştığını kaydetti. Bu dönemde ilk üç sırayı yine Irak, Almanya ve İtalya'nın aldığını ifade eden Başkan Boydak, ihraç edilen ürünlerin sırası ile elektrikli ev aletleri, mobilya ve tekstil olduğunu söyledi.