Kırşehir TSO: TEB ile işbirliği

Türk Ekonomi Bankası Ahi esnafına kredi uygulamasını başlattı.





Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Ekonomi Bankası (TEB), esnafa 500 bin TL’ye kadar kredi verilmesini sağlayan anlaşmaya imza attılar. Kırşehir'de yeni şube açan Türk Ekonomi Bankası Ahi esnafının yaşadıkları maddi sıkıntıdan kurtulmaları ve sezona daha rahat girmeleri için bu önemli kredi uygulamasını başlattı.Protokolün imza törenine TSO Başkanı Müfit Göçen ile TEB KOBİ Bankacılığı Bölge Satış Müdürü Serkan Kitiş her iki taraftan heyetlerle katıldılar.