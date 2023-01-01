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Kocaeli SO: 34 liman 6 merkezde birleşecek

Kocaeli Sanayi Odası’nın aylık olağan meclis toplantısına konuk olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yahya Baş il genelindeki 34 limanın 5-6 noktada bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.



Baş, bu yapılanmada demiryolu bağlantısının da çok kolay olacağına değindi. Kocaeli’ndeki sanayicilerin ürettiği ürünü nakliyesinde demiryollarının büyük önem taşıdığına işaret eden Baş Kadıköy- Kartal arasında faaliyet gösteren metro hattının Gebze’ye uzatılmasının değerlendirildiğini söyledi.
Baş Kocaeli’nin ulaşım sorunlarının çözümü için güney bölümünden bir otobanla Yalova’ya bağlanacağını ve Derince Limanı’nın özelleştirileceğini de belirtti.

 

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