Konya Sanayi Odası: Satış Okulu

“Etkili Satış, Doğru Stratejiden Geçer”





Konya Satış Okulu “Etkili Satış, Doğru Stratejiden Geçer” sloganıyla endüstriyel pazarlar ve nihai tüketici pazarlarına yönelik iki ayrı eğitim grubu ile başladı. Organizasyonu Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, KTO Karatay Üniversitesi birlikte yapıyor. Eğitimler ile satış ve pazarlama alanında uzman olarak yetişecek personellere; İletişim becerilerinin geliştirilmesi, satış ve pazarlama bilincinin oturtulması, satış yönetimi ve organizasyon yeteneğinin geliştirilmesi, satış öncesi satış sırası ve sonrasını etkileyen süreçleri derinlemesine ele almak, satış mesleğine gerçekçi bir yaklaşım geliştirmeyi ve rekabet ortamında nasıl başarılı satış profesyoneli olunacağına yönelik eğitimler verilecek.