Konya Sanayi Odası, uluslararası otomotiv sektörünü biraraya getirdi

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği ve Çözümü İçin Kümelenme Konferansı-OSEG 2014 ulusal ve uluslararası katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. 2 gün boyunca ‘Yerli Motor’ temasıyla devam eden konferans “Türkiye’nin Motor Hikayesi, Otomotiv Kümelerinin Motor Teknolojilerine Etkisi, Yerli Motor Süreci ve Dünyada Motor” olmak üzere 4 oturum şeklinde yapıldı. Konferansta ayrıca Konya’da TS/ISO 16949 Kalite Belgesi alan Aydınlar Yedek Parça, Aydınsan Fren Cırcırları, Filkar Otomotiv, Genmot, Kağan Döküm, Koneks Piston, Mahle Mopisan, Mesa Makine, Platin Balans, Supar Subap, Yenmak Piston, Yıldız Pul’a plaket verildi. Ayrıca Konya’da üretilen motor parçalarının sergilendiği ‘Motor Sergisi’ ziyaretçilere açıldı. Konferansa Konya Valisi Muammer Erol, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Ersan Arslan, Üniversite Rektörleri, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve çok sayıda yerli ve yabancı konuk ile sanayiciler katıldı.

Konya yerli otomobile kritik katkılarda bulunacaktır”: Türkiye’nin yerli motor ve yerli otomobil üretme konusunda tecrübeye, teknik altyapıya sahip olduğu vurgulanan konferansın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, “Bizler pekala bu topraklardan bir otomotiv markası çıkarabiliriz. Türkiye’nin 2023 yılına kadar kendi otomobil markasını çıkaracağına, Konya’nın da güçlü sanayisiyle bu sürece kritik katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi. Konya sanayisi ve Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi hakkında bilgiler veren Kütükcü, Konya Sanayi Odası’nın Türkiye’nin otomotiv yan sanayi sektöründeki ilk kümelenme projesini hayata geçirdiğini ve Konya’nın artık pek çok sektörde Türkiye’nin üretim merkezlerinden birisi haline geldiğini anlattı. Kütükcü, otomotiv yan sanayi sektörünün Konya’nın güçlü olduğu sektörlerin başında geldiğini belirterek, “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalıştık” dedi. Kütükcü, Konya’nın bu çalışmaların neticesini aldığını, son 4 yılda ihracatını yüzde 39.4, ihracatçı firma sayısını ise yüzde 31.4 artırmayı başardığını vurguladı.

“Konya’nın ‘biz’ demeyi başardığını görüyoruz”: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan ise birlikteliğin ve kümelenmenin önemine dikkat çekti: “Ortak hayallerimiz için, refah seviyemizi yükseltmek için birlikte çalışmalıyız. ‘Biz’ kavramını hayata geçirmeliyiz. Bu konferansta Konya’nın ‘biz’ demeyi başardığını, bu süreci daha da ileriye götüreceğini görüyoruz.”

‘Türkiye’nin Motor Hikayesi’nin konuşulduğu ilk oturuma konuşmacı olarak İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, Sanayi eski Genel Müdür Yardımcısı Arslan Sanır, Ostim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sedat Çelikdoğan ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar katıldı.

‘Otomotiv Kümelerinin Motor Teknolojilerine Etkileri’nin konuşulduğu ikinci oturumda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cem Soruşbay, Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odası Küme Uzmanı Martin Proba, Commercial Vehicle Cluster Südwest Genel Müdürü Dr. Barbara Jörg, İspanya FEMAC Küme Koordinatörü Elisabeth Molina, İspanya Aragon Otomotiv Kümesi İş Geliştirme Müdürü Antonio Soriano ile Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Recai Kuş konuşmacı olarak katıldı.

Milli güvenlik için yerli motor: Konferansın ikinci gününde ‘Yerli Motor Süreci’ oturumuna TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tarık Öğüt, AVL Türkiye Tasarım, Analiz ve Program Yönetimi Bölüm Yöneticisi Reşit Yiğit Okan, Ford Otosan Motor Dizayn ve Geliştirme Bölüm Müdürü Ömer Rüştü Ergen, Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Nurten Dereoğlu, FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, Hema Savunma Eski Genel Müdürü Koray Gökalp katıldı. Tarık Öğüt, ilk defa bir savaş gemisinin çizimini Türk mühendislerin yaptığını ve MİLGEM’in üretildiğini açıkladı: “Biz otomotivde, savunmada tam milli olmak için bunların kalbini, yüzde 100 yerli motorumuzu üretmeliyiz. Milli sermayeli bir şirket kurarak, yüzde 100 milli motor üretimi sürecini başlatmalıyız.” ‘Dünyada Motor’ oturumuna ise eXTim GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Almanya Zwickau Batı Saxonya Üniversitesi Araştırma ve Teknoloji Derneği Direktörü Prof.Dr. Cornel Stan, Braunschweig Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknikleri Enstitüsü Baş Mühendisi Dr. Ing. Roman Henze, TÜV Rheinland Holding AG Elektro-Mobilite Bölüm Başkanı Frank Ramowsky katıldı. Konferansın ardından Konya’dan 27 otomotiv firması Otokar Anadolu Isuzu, Karsan, İETT ve EGO ile 108 ikili iş görüşmesi yaptı.