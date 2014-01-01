Konya SO: “Büyümemiz ihracattan”

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Konya’nın ihracatını değerlendirdi: “2013 yılında ihracatını yüzde 5.75 olan Türkiye ortalamasından 1.2 kat daha fazla artırarak 1 milyar 386 milyon 523 bin dolara taşıyan Konya, 2014 yılında da artış trendini devam ettirmiş ve yüzde 9’luk artışla 1 milyar 511 milyon 45 bin dolar ihracat gerçekleştirmiştir.”

Kütükçü, 2013 yılında Konya ihracatında ikinci sırada yer alan makine ve aksamları sektörünün 2014’te ilk sıraya yerleştiğini, ikinci sırada ise taşıt araçları ve yan sanayi sektörünün yeraldığını ifade etti.