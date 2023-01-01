Konya SO: İkinci yatırım hamlesi

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, “Konya’da 3 milyar liralık ikinci bir yatırım hamlesini başlattık” dedi.

Kütükcü, tahsisi talep patlaması nedeniyle noter huzurunda kura ile yapılan OSB’nin 4’üncü kısmında 105 yeni fabrika yükseldiğini kaydederek şu bilgiyi verdi: “Buradaki fabrikalar için toplam yatırım makine parkurları ve inşaat bedelleri ile birlikte 1.5 milyar lira. Bunun 600 milyon lirası inşaat bedeli. Artık kentimizdeki prefabrikçilerde sıra bile bulunmuyor. Ayrıca biz OSB’nin yeni alanı için bir altyapı yatırımı yapacağız. Konya’ya gelen Unilever’in bölgede oluşturduğu 500 milyon Avro’luk bir domino etkisi var. Toplamda 3 milyar liralık bir yatırımdan bahsedebiliriz.”