KSO: İş için Fransa’ya

2014 yılında 10 uluslararası fuara KOSGEB destekli iş gezisi düzenleyen Konya Sanayi Odası, 2015’in ilk iş gezisini Paris’teki SIMA 2015 Fuarı’na gerçekleştirdi. Katılımı Konya Sanayi Odası organize etti.

SIMA 2015 Fuarı uluslararası Tarım, Tarım Makinaları ve Hayvancılık fuarı olma özelliği taşıyor ve bilindiği gibi bu sektörlerde Konya Türkiye’nin başta gelen illerinden biri.

Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen iş gezisine 18 firmadan 22 sanayici katıldı. Katılan sanayiciler, yeni iş bağlantıları kurdu ve sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri de görme imkanı buldular.