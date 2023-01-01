KSO: Konya ihracatında düşüş

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Konya ihracatında 18 milyon 373 bin dolarlık kayıp yaşandığını söyledi.

Bir önceki aya göre yüzde 5.4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 azalan Ocak ayı ihracatındaki düşüşte soğuk hava şartları dolayısıyla düşen çalışma gün sayısı ve paritedeki gerilemenin etkili olduğunu söyleyen Başkan Kütükcü, ülke genelinde yaşanan yüzde 9.8’lik düşüşün Konya’yı da etkilediğini belirtti. Konya ihracatında öne çıkan ilk üç sektör; Makine ve Aksamları, Otomotiv Endüstrisi, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri oldu.