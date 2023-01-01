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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

KGF kredileri can simidi oldu



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, bölgeye hitap eden Kredi Garanti Fonu’nun 8 ay gibi kısa sürede kredi noktasında sıkıntı çeken işadamlarının can simidi olduğunu söyledi. Erkoç, kredi kullanma noktasında bankalarla sıkıntıları bulunan işadamlarının Kredi Garanti Fonu Malatya Şubesi’nden 8 ayda 35 firmanın 8 milyon liralık bir kefalet desteği aldığını, Kredi Garanti Fonu’nun “Mikro Kredilere Mikro Krediler”, “Her Köye bir KOBİ” gibi projelerle desteğini sürdürdüğünü belirtti.

 

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