Mersin niteliğe odaklanmıştır

ŞERAFETTİN AŞUT Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin en eski odalarındandır. Kurumsallaşmış bir yapıdır. Yaptığı projelerle sadece Mersin ekonomisini değil, Türkiye ekonomisini yukarılara taşıyacak bir vizyona sahiptir. Mersin’in bir hedefi var: Küreselleşen ve rekabetin arttığı bir dünyada kendine sağlam bir yer bulmak…





Kendisine verilen rolü oynamak değil, oyun kurucu olmak ve karar mekanizmalarında yer almak. Son yıllarda Odamızın ulusal ve uluslararası oluşumlarda aldığı etkin rol bu hedefin bir parçasıdır. Bu anlamda projelerimiz verimliliği esas alan ve bu hedefe yönelik realist projelerdir.

Mersin bir masanın dört ayağı gibi gittikçe sağlamlaşan dört sektöre dayanmaktadır: Tarım-gıda, lojistik, turizm ve sanayi. Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ASCAME’de 22 ülkenin oyu ile Lojistik Komisyonu Başkanlığı’na getirildik. Yani, Mersin lojistikte Akdeniz’de kararların alındığı bir kent olacaktır. Bu bölgede, limanıyla, dış ticaret gücüyle, lojistik avantajlarıyla Mersin tam anlamıyla bir lojistik merkezidir. Dünya Mersin’i böyle görmekte ve bu konuda her geçen gün bir lojistik devi Mersin’e yatırım yapmaktadır. Ancak nedenini bilmediğimiz bir bürokrasi uzun süredir projesini tamamladığımız Mersin Lojistik İhtisas OSB’nin gerçekleşmesine engel oluyor. Lojistik Merkezi olmayan bir lojistik kent olur mu? Öte yandan, bilim dünyası ve ekonomistler gelecekte en stratejik ürünün petrol değil gıda olacağını söylüyor ama ‘tarım-gıda’da hem yüksek teknolojiyi, hem verimliliği, hem de markalaşmayı sağlayacak olan; yıllardır raflarda duran bilgileri ürüne dönüştürecek olan “Tarım Gıda Teknoparkı” projemiz benzer bir bürokrasi kurbanı olarak bekliyor. Aslında Türkiye’nin zenginliği bekletiliyor.

Turizmde realist bir yaklaşımla alternatif turizme yöneldik. İnanç değerlerimizi, doğa güzelliklerimiz ve tarihi zenginliklerimizi kullanabileceğimiz, daha da önemlisi kent esnafının para kazanabileceği kurvaziyer turizme yöneldik. Yaptığımız çalışmaların sonucunu almaya başladık. Mersin artık Akdeniz’deki kurvaziyer gemilerin bir destinasyonu olmuştur. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sosyal ve siyasi sorunlar bölgemizi daha da cazip hale getirmiştir. Turizmde en önemli eksiğimiz havaalanımızın olmayışıdır. Projesi tamamlanan ve temelinin 2012’de atılacağı sözü verilen Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatı tamamlandığında işte o zaman Mersin ve bölgesinde gerçek anlamda bir turizm patlamasından bahsedebileceğiz.

Mersin lojistikte çok küçük yatırımlarla Akdeniz’in lojistik merkezi olur. Türkiye’nin ikinci en büyük limanına sahip Mersin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci dış ticaret kenti, Türkiye’nin ilk Serbest Bölgesi’nin kurulduğu bir uluslararası cazibe noktası. Mersin yükselen pazarların en yakınındaki önemli bir sanayi merkezidir. Mersin Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a, Konya’dan Kayseri’ye, Adana’dan Aksaray’a kadar tüm hinterlandın ihracat kapısıdır. Bunun da ötesinde, Mersin’in inisiyatifi ve lojistik tecrübeleri ile başlatılan, Ekonomi Bakanlığımız’ın büyük destekleri ile gerçekleştirilen Ro-Ro seferleri ile Afrika’yı Rusya ve Asya’ya bağlayan bir köprüdür. Bir bölgenin lojistik merkezi olması için başka ne gerekebilir ki? Mersin Akdeniz’deki lojistiğin doğal merkezidir. Gereken tek şey ‘Lojistik Merkez’in bir an önce yapılması ve maliyetlerin rekabete yansımasıdır.

Mersin fabrikasyon turizm değil, kenti gezen, para harcayan, esnafı mutlu eden bir turizm istiyor. Birincil hedefimiz kurvaziyer turizmde Mersin’i Akdeniz’in en önemli destinasyonu yapmaktır. Fransız turistleri taşıyan Med Club 2 gemisi ile ilk sınavımızı verdik. Ekim ayında Albatros gemisi 770 yolcu ve 300 mürettebatıyla Mersin’e geldi. Güvenle ve huzur içinde kentimizi gezdi. Akdeniz’in en güvenli kentlerinden biriyiz ve bunu iyi kullanmak istiyoruz. Planladığımız kurvaziyer iskelesi tamamlandığında aynı anda daha çok gemi yanaşabilecek. Mersin’in bu anlamda yapacağı tek şey kentsel görünümüne, kentsel tasarımına odaklanmaktır. 2013’te Mersin’de düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları’nı tüm bunları hızlandıracak bir etken olarak görüyoruz.

Mersin balon gibi büyüme değil, içi dolu büyüme ve kalkınma istiyor. Mersin artık çivi değil, çekiç, vagon değil, lokomotif olmaya adaydır. Mersin girişimcisinin bu gücü ve kültürü vardır. Mersin 10 yıl içinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 3 kentinden biri olacaktır. Mersin bölgesinde bir dış ticaret ve lojistik merkezi olacaktır. Mersin zaten var olan ve öncü olduğu tarım-gıda sektöründe yarattığı ileri teknoloji ve katmadeğerle verimliliği zirve yapmış bir kent olacaktır. Mersin realist bir turizm stratejisi ile sokaktaki esnafının para kazandığı bir alternatif turizm merkezi olacaktır. Ve Mersin doğru bir sanayi yapılması ile çevre dostu bir sanayi kenti olacaktır. Mersin’in potansiyeli budur, kaderi de budur. Sıkıntılarımız bir doğum sancısıdır.