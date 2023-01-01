Osmaniye TSO: EİT’te

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Teke’ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Milli Komitesi ve Tahkim Komitesi Üyeliği’ görevi verildi.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası; bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir kurum olarak uluslararası bir teşkilatta ilk defa görev aldı. EİT, 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın devamı olarak Türkiye, İran ve Pakistan arasında, 1985 yılında imzalanan İzmir Anlaşması ile kuruldu.