Rusya TSO: TPP RF çağrısı

Ülkelerimiz arasında enerji ve nükleer enerji alanında işbirliği artıyor





Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan başkanlığındaki Türk işadamlarını ağırlayan TPP RF Başkan Yardımcısı Georgi Petrov, “Ülkelerimiz arasında enerji ve nükleer enerji alanında işbirliği artıyor. İnşaat, tekstil ve gıda sektöründe işbirliklerimiz devam ediyor. Türkiye’de en büyük ortağımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dur” dedi. “Partnerimiz TUSKON ile de güzel işbirliğimiz var” diyen Petrov Rusya içindeki bölgelerde TPP’ye bağlı 170 odanın faaliyet gösterdiğine, Türk iş adamlarına bölgeler bazında yardımcı olabileceklerine işaret etti.Naki Karaaslan ise ikili ticari hacminin 5 yıl içinde 100 milyar dolara çıkartılmasının mümkün olacağını, Rusya’nın Moskova veya St.Petersburg gibi büyük kentlerden oluşmadığını, Rusya’nın bölgelerine ve bölgelerin yoğunlaştığı sektörlere yönelik ziyaretler planladıklarını ifade ederek, “DEİK ve RTİB arasında artık fiziki bir diyalog anlaşması var. DEİK’in Rusya’daki iş ayağı RTİB olacak. Türkiye Rusya’yı henüz fazla tanımıyor. Türkiye’de Rusya’yı tanıtacağız” dedi.