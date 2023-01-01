Sakarya TSO: İhracatta tepeye göz dikti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, “İş dünyası olarak çevreye duyarlı, sanayisini ve tarımsal gücünü yükselten, kaliteli eğitim, sıfır hata politikasıyla üretim yapan, güçlü istihdamıyla Türkiye’nin yıldızı Sakarya için aktif ve gayretle çalışıyoruz” dedi.

Kentte geçen yılın ilk 7 aylık döneminde 1 milyar 150 milyon 343 bin dolar dış satım gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 48’lik artışla 1 milyar 704 milyon 895 bin dolara çıktı. Bu başarıyla ihracatta 8'inciliğe yükselen Sakarya, bu alanda ilk 5’e girmeyi hedefliyor.