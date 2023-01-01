Salihli TSO: Yerel Ekonomiler Kongresi

Kalkınmanın yerel boyuttan çıkarılması kongresi





Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Meslek Yüksek Okulu’nun organizasyonuyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yerel Ekonomiler Kongresi'nin 5.'si, Salihli’de düzenlenecek. Kongre’ye Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) da destek verecek. Ulusal çaptaki kongre önemli bir misyon üstlenecek, kalkınmanın yerel boyuttan bölgesel ve ulusal boyuta taşınmasını amaçlayacak.