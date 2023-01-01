Samsun TSO: Rusya ile bilim alışverişi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Rusya’nın en köklü üniversitelerinden Moskova Timiryazev Devlet Tarım Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüne gereken desteği vereceklerini söyledi.

Murzioğlu şunları ifade etti: “Türkiye’nin kuzeye açılan konumundaki kentimiz, Çarşamba ve Bafra gibi iki önemli ovaya sahip. Oda ve Borsa olarak üniversitemiz ile karşılıklı işbirliğine büyük önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi fuar ve kongre merkezinin yapımı, bir diğeri ise teknopark projesi. Üniversitelerimizle işbirliğimiz değişik alanlarda devam ediyor ve edecek de. Bu projede de Oda ve Borsa olarak üniversitemizin yanındayız.”