Samsun TSO: Samsun, AB Hibe Projeleri’nde

Türkiye 6.’sıSamsun TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu’nun açıkladığına göre; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin verilerine göre, Samsun 2014 Temmuz ayı itibarıyla AB Hibe Projeleri’nde hem tutar hem de adet bazında iller sıralamasında altıncı sırada yeraldı.

Samsun, 2002 yılından itibaren 17 çeşit Avrupa Birliği Hibe Programı’nda toplam 137 adet hibe projesi hazırlayıp yüzde 4.25 paya sahip olarak, proje sayısı bakımından 6’ncı sıraya yerleşti. Toplam 15 milyon 824 bin Avro tutarındaki AB hibe projesi ile yüzde 3.93 paya sahip olan Samsun yine 6’ncı sırada yeraldı. Proje başına hibe tutarı Samsun’da 115.506 Avro iken, Türkiye ortalaması ise 124.847 Avro olarak gerçekleşti.