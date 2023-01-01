SOMA OSB kuruluyor

Manisa'nın Soma ilçesinde yıllardan beri eksikliği dile getirilen organize sanayi bölgesinin (SOSB) kurulması için kamulaştırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Soma Ticaret Odası (STSO) Başkanı Hakan Işık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın imzasıyla 91 hektarlık alan için kamu yararı kararı verilmesinden sonra çalışmaların hız kazandığını söyledi.

Soma OSB için kamu yararı kararı alınan toplam 910 bin 186 metrekarelik alan en kısa zamanda kamulaştırılacak.

Bandırma-İzmir hızlı tren hattı Soma OSB’nin yanından geçiyor. İzmir-İstanbul Otoyolu Çandarlı Kavşağı, OSB'nin 500 metre ilerisinde bulunuyor. Bursa başta olmak üzere çeşitli yerlerden firmaların OSB’de yer talepleri var.

SOSB, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam oluşturacak.