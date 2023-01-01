Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

Üretime bir de girişimcilik gerekir





Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay, ilde girişimciliğin yeterli olmadığını, ama kentin üretim gücünün yüksek olduğunu ifade etti: “Teknolojide Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Son yıllarda katma değeri yüksek teknolojik yatırımların yanı sıra ilaç ve kimya sektörleri de gelişme gösteriyor. Yapılan üretimlerin önemli bir kısmı Avrupa Birliği’ne ihraç ediliyor. Hedefimiz iller arası rekabetçilikte, markalaşmada, yenilikçilikte, Ar-Ge ve inovasyonda önde olan şehirlerimizden olmaktır.”