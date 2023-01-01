Tekirdağ TSO: 2 milyar TL yatırım

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ilin yatırımlar yönünden önemini anlattı: “Tekirdağ önemli bir sanayi bölgesi. İldeki 13 Organize Sanayi Bölgesi’nde irili ufaklı 2 bin şirket üretim yapıyor.

Mevcut 13 OSB’de hala 13 milyon metrekare yatırım alanı bulunuyor. Sarp Elektrik 1.6 milyar liralık, Öznur Kablo 105, Modern Enerji 160, BSH Ev Aletleri 140 milyonluk yatırımı için teşvik aldılar. Tekirdağ yabancı şirketlerin de ilgisini çekmeye, önemli bir yatırım alanı olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Öznur Kablo, Çorlu’da yatırım yapıyor. Modern Enerji, baştan sona entegre bir tesis kuruyor. Merkezi idare ile bir konu üzerinde çalışıyoruz. Tekirdağ için çok önemli olacak. Jotun Boya geldi, bölgede inceleme yaptı...”