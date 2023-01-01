TOBB demiryolu istiyor

TOBB öncülüğünde protokol imzalandı.

TOBB öncülüğünde kurulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) ile Avusturya Devlet Demiryolları’nın (OBB) yük taşımacılığı şirketi Rail Cargo Austria (RCA) arasında Almanya'da ortak girişimde bulunmak üzere protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları ifade etti: “Anadolu şehirleri Avrupa ile ekonomik işbirliğinin artmasını istiyor. Karayolu taşımacılığı buna elvermiyor. Anadolu illerinin Avrupa'ya ihracatının toplam ihracat içindeki payı çok düşük. Bunu gerçekleştirebilirsek Anadolu kaplanları daha çok orta ve yüksek teknolojili ürünler üretip satabilir hale gelecekler. Bunun için de demiryolu taşımacılığı olmazsa olmaz."