TOBB’da görev dağılımı

TOBB'un 69. Genel Kurulu'nda seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.





Başkan: Rifat Hisarcıklıoğlu

Başkan Yardımcıları:

Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası)

Halim Mete (İMEAK Deniz Ticaret Odası)

İbrahim Çağlar (İstanbul Ticaret Odası)

Çetin Osman Budak (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası)

Çamur Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası)

Sayman: Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası)



Yönetim Kurulu Üyeleri:

Harun Karacan (Eskişehir Ticaret Odası)

Necdet Özer (Denizli Ticaret Odası)

Memiş Kütükcü (Konya Sanayi Odası)

İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası)

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası)

Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası)

Şahin Bilgiç (Adana Ticaret Borsası)

Ebubekir Bal (Diyarbakır Ticaret Borsası)