Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

TTSO üyelerine: KTÜ’den online eğitim hizmeti





Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’ın imzaladıkları protokol kapsamında, iki kurum arasında eğitim alanında işbirliği başlatıldı. Böylece Oda’ya bağlı genç ve kadın girişimciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından içerikleri geliştirilen Temel Bilgi Teknolojileri dersinin içeriklerine web tabanlı olarak erişecekler. Programa katılan üyeler yüzde 70 devam sağladıklarında sınava katılacak, başarılı olanlara sertifika verilecek.