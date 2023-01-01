Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

Sertifikalı girişimciler yükselen sektörlere yönelsin





Trabzon/Çukurçayır Belediyesi-KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kursu’nun sertifika töreninde TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, girişimcilere “İyi bir pazar araştırması yaparak, bildiğiniz, yeni ve gelişmekte olan sektörlere yönelin” tavsiyesinde bulundu. “Eğitiminizi tamamladınız ve belge aldınız. Bundan sonra atılacak adımlara çok dikkat etmelisiniz. ‘Ne iş olursa yaparım’ veya ‘Ben de herkesin yaptığı işi yapayım’ gibi düşüncelerden” sıyrılmalarını isteyen Hacısalihoğlu, girişimcilerden e-ticareti dikkate almalarını istedi.