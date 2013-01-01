TSO Platform

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Avrupa'daki büyük odaların verdiği hizmetin aynısını verdiklerini, AB irtibat bürosu, İş Geliştirme Merkezi gibi hizmetler sunduklarını söyledi. 2013'ün ilk aylarında 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısının ihale edileceğini bildiren Erkoç, bölge sayesinde Malatya'nın 10-15 yıl arsa sıkıntısı çekmeyeceğini, yatırım ikliminin Malatya'da iyi olduğunu ve Büyükşehir olmakla psikolojik bir destek aldıklarını da belirtti.