TSO Platform

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Avrupa'daki büyük odaların verdiği hizmetin aynısını verdiklerini, AB irtibat bürosu, İş Geliştirme Merkezi gibi hizmetler sunduklarını söyledi. 2013'ün ilk aylarında 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısının ihale edileceğini bildiren Erkoç, bölge sayesinde Malatya'nın 10-15 yıl arsa sıkıntısı çekmeyeceğini, yatırım ikliminin Malatya'da iyi olduğunu ve Büyükşehir olmakla psikolojik bir destek aldıklarını da belirtti.
Malatya TSO:
Yatırım iklimi iyi
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Avrupa'daki büyük odaların verdiği hizmetin aynısını verdiklerini, AB irtibat bürosu, İş Geliştirme Merkezi gibi hizmetler sunduklarını söyledi. 2013?ün ilk aylarında 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısının ihale edileceğini bildiren Erkoç, bölge sayesinde Malatya'nın 10-15 yıl arsa sıkıntısı çekmeyeceğini, yatırım ikliminin Malatya'da iyi olduğunu ve Büyükşehir olmakla psikolojik bir destek aldıklarını da belirtti.
Tarsus TSO:
3. OSB'yi istiyor
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Karagözlü, 3'ncü OSB'nin Tarsus sınırları içerisine kurulması gerektiğini söyledi. Tarsus'un doğu veya kuzey bölgesine kurulacak 3. OSB'nin bölgedeki işsizliğin süratle giderilmesi açısından büyük önem taşıdığını anlatan Karagözlü, `Bölgemiz liman kenti olduğu ve aynı zamanda lojistik üs olma niteliği taşıdığından her türlü mesleki sektörde bulunan yatırımcıların gözü burada. Bu elbette bizler açısından son derece sevindirici bir durum olacaktır` dedi.
Kocaeli Sanayi Odası:
Dilovası Türkiye'nin en rekabetçi noktası
Kocaeli Sanayi Odası başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Dilovası'nın "Türkiye'nin en rekabetçi noktası" olduğunun altını çizerek "Türkiye sanayicisi Dilovası'nı kaybederse, buradaki sanayici mağdur olursa, buradaki üretimler engellenirse dünya ile rekabet edemez" dedi. Dilovası'nda kentsel dönüşümün mutlaka uygulanması gerektiğini hatırlatan Zeytinoğlu, "Dilovası'nın çok büyük bir lojistik üstünlüğü var. Deniz, karayolu ve otoyolun kesiştiği nokta. Türkiye ihracatını artıracaksa Dilovası'ndan arttırır." diye konuştu.
TOBB'un eğitime destekleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversiteler haricinde eğitime yaptıkları katkının 75 milyon lira olduğunu belirterek, "Doğru yatırım, eğitime yapılan yatırımdır" dedi. Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Eğitime katkılarının devam edeceğini, Van'da ve Bolu'da okul yaptıracaklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Nüfusumuzu iyi yetiştirebilirsek, işte geleceğimiz, bizim petrolümüz, doğalgazımız olacak" diye konuştu.
Balıkesir Sanayi Odası:
Balıkesir zenginlik kaynağı
Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Ahmet Kula Balıkesir'in çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. ilin, zengin jeotermal kaynaklarının, termal turizm yanında sağlık turizmiyle potansiyelini her geçen gün artırdığını dile getiren Kula, bölgede yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da adeta Türkiye'nin enerji üssü konumuna gelindiğini belirtti. Bigadiç bor tesislerinin dünya bor talebinin yüzde 38'ini karşıladığını vurgulayan Kula, Balıkesir'de iki organize sanayi bölgesinde az sayıda parsel kaldığını; DDY Gökköy Lojistik Köy Projesi'nin 2013 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi. Balıkesir'in ihracatının 2012'de 450 milyon dolara çıktığını kaydeden Kula kentin yatırımcıya büyük fırsatlar sunduğunu açıkladı.