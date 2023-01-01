Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB eğitime omuz veriyor





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, (TOBB) Çankırı’ya 24 derslikli fen lisesi öğretim binası ve 300 kişilik öğrenci yurdu inşa edecek. Lisenin yapımı için imzalar atılırken, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na Çankırılılar adına fahri hemşerilik beratı verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, özellikle yeni teşvik yasası ile birlikte Çankırı’nın sanayi yatırımları açısından bölgenin en avantajlı ili haline geldiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Çankırı’da nüfusun çok önemli bir kısmı 15-34 yaş aralığında. Gelecekte bizim en büyük gücümüz iyi yetişmiş gençlerimiz olacaktır” dedi.