2014’ün yeni Philips TV’leri

TP Vision, 2014’ün yeni Philips TV’leri; Full HD’den Ultra HD 4K TV’lere, büyük ekranlardan küçük ekranlara, uygun fiyatlı televizyonlardan üst segment TV’lere kadar çok geniş ve zengin bir yelpazeyi piyasa ile buluşturdu.

Özellikle görüntü kalitesi ve Philips TV’lere özel Ambilight teknolojisiyle kullanıcılara alışılmışın ötesine geçen bir TV izleme deneyimi sunan TP Vision; yeni Philips TV’lerde, televizyonlar daha kurulacak mekana yeni ulaştığında heyecan yaratacak.