41 megapiksel kameralı Nokia Lumia 1020

Türkiye’de ilk defa Turkcell Platinum müşterileriyle buluşacak





Akıllı telefon görüntüleme teknolojisinde yepyeni bir çığır açan Nokia Lumia 1020, 2. nesil 41 megapiksel kamerası ve yeniden yorumladığı zoom özelliği ile kullanıcılara, fotoğraflarında çok daha fazla detayı istedikleri netlikte yakalayabilmelerini sağlıyor. Türkiye’de ilk defa Turkcell Platinum müşterileriyle buluşacak olan Lumia 1020’ya sahip olmak isteyenler ön sipariş verebiliyor. Dual capture (çift çekim) denen yeni bir özellik kullanan Nokia Lumia 1020, sınırsız düzenleme fırsatı tanıyor.

