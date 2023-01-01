Acer’den yeni Aspire R7

Araştırma ve karar alma yöntemlerine izin veriyor...





Acer, dokunma ve yazma deneyimini yeniden tanımlayacak nitelikdeki 39.6 cm (15.6”) dizüstü bilgisayarı Aspire R7'yi piyasaya sundu. Full HD(1) 1920x1080 dokunmatik ekrana sahip olan Aspire R7, dokunma ve yazmayı gittikçe birleştiren yeni hayat tarzı için üretildi. Yeniden konumlandırılmış bir klavye ve ekranı öne ve farklı konumlara taşıyan bir destek ile, R7 ekrana dokunma ve klavye kullanım kombinasyonunu daha sezgisel ve doğal bir hale getiriyor. Ayrıca R7’nin ergonomik tasarımı kullanıcıların teknolojiyle etkileşime geçmek için kendi tercih ettikleri araştırma ve karar alma yöntemlerine izin veriyor.