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Acer’ın B6 ve V6’ları

V6 monitör serileri Türkiye’de piyasaya çıktı.



Acer’ın profesyonel kullanıcılara üstün ergonomi, gelişmiş görüntü kalitesi ve fonksiyonelliği bir arada sunan B6 ve V6 monitör serileri Türkiye’de piyasaya çıktı.
Yoğun günlük kullanım için tasarlanan B6 serisi konfor, net görüntü kalitesi ve eko-bilinçli bir tasarım arayanlara... V6 serisi ise üstün performansla birlikte verimli ve güvenilir görüntüler arayan kullanıcılara... İki serinin de 19 inçten 29 inçe kadar 6 ekran boyutu seçenekleri bulunuyor.

 

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