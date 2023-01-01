Acer’in yeni ürünleri

Acer yeni ürünlerini tanıtıma hazırlıyor. Bu yeni ürünler arasında iki Aspire R serisi dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, iki Aspire Switch serisi 2'si 1 arada bilgisayar, üç Iconia serisi tablet ve iki Liquid serisi akıllı telefon bulunuyor.

Acer yeni ürünlerinde kişilerin ve kurumların bağlantılı dünyalarını güvenli bir şekilde yönetebilmelerine yoğunlaştı. Kendi Bulutunu Kendin Yarat (BYOC™) servislerine büyük öncelik verdi. BYOC yalnızca birkaç kişinin değil, birçok insanın teknolojiden yararlanabilmesini ve hayat kalitelerini yükseltmelerine olanak sağladı.