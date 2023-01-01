AirTies’in KOBİ’lere hız katan yeni ürünleri

AirTies Air 0216 ve Air 0224 Gigabit Ethernet Switch 1000 Mbps’e kadar hızlandırıyor.





AirTies, ürün gamına yeni eklediği Air 0216 ve Air 0224 Gigabit Ethernet Switch ürünleri ile çok sayıda kullanıcının bulunduğu, yüksek ağ trafiğine sahip ortamlarda ağı 1000 Mbps’e kadar hızlandırıyor. Geliştirdiği teknolojiler sayesinde hayatı kolaylaştıran AirTies, Air 0216 ve Air 0224, 16 ve 24 portlu 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Switch ürünleri ile her yerde hızlı ve kullanışlı ağ çözümü sunuyor. Özellikle ERP ve muhasebe programlarının yoğun ve birden fazla kullanıcı tarafından kullanıldığı ofislerde ağ trafiğini hızlandırarak şirketlere zaman kazandıracak olan ürünler, Gigabit özelliğiyle yerel ağdan maksimum verim alınmasını sağlıyor.