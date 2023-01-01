APPLE TV

APPLE TV Bilkom güvencesiyle Türkiye’de!





İndirilebilir online film arşivi oluşturmanın en kolay yolunu sunan Apple TV; diğer Apple cihazlarındaki gibi iTunes üzerinden müzik ve film satınalma işlemini saniyeler içinde gerçekleştireceğiniz bir imkan sunuyor. Apple TV ile iTunes üzerinden arzu ettiğiniz her şeyi izleyebilirken, Apple’ın AirPlay özelliği sayesinde iPhone, iPad ve iPod touch’ınızdan da yayın yapabileceksiniz. Evde TV izleme alışkanlıklarını tamamen değiştirecek olan Apple TV; Bilkom güvencesiyle yetkili Apple satış noktalarında ve teknomarketlerde raflarda yerini aldı.